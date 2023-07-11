Источник: Наиль Якупов подпишет контракт с «Нефтехимиком», он уже в Нижнекамске

Российский форвард Наиль Якупов в ближайшее время заключит соглашение с «Нефтехимиком», сообщает «Татар-информ».
Отмечается, что 29-летний нападающий уже приехал в Нижнекамск.
Напомним, Якупов в начале июня покинул «Авангард», с которым в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. В России воспитанник «Нефтехимика», помимо омского клуба, ещё успел поиграть за СКА и «Амур». Всего в КХЛ на счету Якупова 253 матча, в которых форвард набрал 138 (70+68) очков.
Якупов стал третьим после Ильи Ковальчука и Александра Овечкина российским хоккеистом, выбранным клубом НХЛ на драфте («Эдмонтон Ойлерс») под первым номером. В НХЛ Наиль отыграл 350 матчей, в которых набрал 136 очков (62 шайбы + 74 передачи).
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