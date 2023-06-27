«Для меня это было неожиданностью». Якупов — об уходе из «Авангарда»

Нападающий Наиль Якупов прокомментировал свой уход из «Авангарда» и рассказал о своём будущем.

«Ясность по новому контракту? Думаю, наступит через два дня. Предложения от других клубов КХЛ есть. Но всё-таки была надежда на «Авангард», потому что ничего не предвещало того, что я не останусь. Мы разговаривали с руководством долго: в итоге месяц они тянули. А потом раз и… Для меня это было неожиданностью. Приоритет был Омск. «Ак Барс»? Из Казани предложений не поступало.

Вернусь ли в Нижнекамск, если появится предложение от «Нефтехимика»? Почему нет? Разговоры с клубом были, у нас всегда с ними есть контакт. Мой отец находится в контакте с клубом, наверняка ему поступают предложения по мне. Так что разговоры такие точно есть», – цитирует Якупова «ТИ-Спорт».

29-летний форвард в регулярном сезоне-2022/2023 сыграл 16 матчей, в которых набрал 10 (6+4) очков. В плей-офф на счету Якупова 14 игр и 3 (1+2) результативных балла.