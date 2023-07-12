Канадский новичок «Адмирала» Фьоре рассказал, почему решил продолжить карьеру в КХЛ

Нападающий «Адмирала» Джованни Фьоре поделился впечатлениями от подписания контракта с владивостокским клубом.
«В конце прошлого сезона я сказал своему агенту, что хотел бы переехать в Россию и играть в КХЛ. Он мне помог найти варианты продолжения моей карьеры. В целом переговоры с «Адмиралом» шли недолго. Быстро нашли общий язык, думаю, на всё ушло пару недель. Что касается моего решения сменить лигу, я просто хочу двигаться вверх и достигать новых высот в своей карьере.
Мне только 26 лет, я чувствую себя ещё довольно молодым, знаю, что я в хорошей физической форме и могу прогрессировать. Да, как я уже говорил, это возможность достичь нового уровня. У меня большое желание сделать это, заявить о себе, и, конечно, помочь команде выполнить наши общие задачи.
Что думает о переходе в КХЛ моя семья? Они счастливы за меня без сомнений. Они знают, что это выдающаяся лига, одна из сильнейших в мире, в ней большая конкуренция, в КХЛ трудно попасть и играть там очень престижно. Знают, что КХЛ — отличный вариант продолжения карьеры для меня. Поэтому они за меня рады», — цитирует канадского форварда пресс-служба клуба.
Последние три сезона Фьоре провёл в стане «Айсберен Берлин». За немецких «белых медведей» сыграл 133 матча и заработал 86 очков (46+40). Дважды становился чемпионом Германии (2021, 2022).
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