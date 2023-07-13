«Трактор» подписал контракт с нападающим Егором Поповым. Как сообщает пресс-служба челябинского клуба, соглашение с форвардом рассчитано на два года.

Попов – воспитанник тюменского хоккея. На профессиональном уровне начал выступать в Северной Америке, где в Лиге Квебека играл за «Акади Батерст Титан». В 2016-м нападающий вернулся в Россию в систему «Югры». В том же году в составе главной команды Ханты-Мансийска дебютировал в КХЛ, выйдя на лёд в матче с питерским СКА. Долгое время Егор Попов выступал в ВХЛ за тюменский «Рубин», также в его активе 16 матчей за «Динамо» из Твери.

Последние два года нападающий провёл в нижнекамском «Нефтехимике». В прошедшем сезоне Попов провёл за нижнекамский клуб 64 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, набрав 18 (6+12) очков и установив личный рекорд результативности в КХЛ.