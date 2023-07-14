Гелашвили: Сорокин — лучший российский вратарь, не вижу у него слабых сторон

Бывший тренер вратарей «Трактора» Георгий Гелашвили ответил, что считает российских вратарей одними из лучших в мире, и выделил голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина.

«Российские вратари сейчас лучшие в мире? Да, одни из лучших. Кого из российских вратарей считаю лучшим? Илью Сорокина. Многие наши вратари здорово играют, но сейчас его время. Я не вижу у него слабых сторон. Психология, физика, техника – всё на максимальном уровне.

«Айлендерс» дали ему контракт на восемь лет? В такой ситуации грех не дать такой контракт вратарю, который на протяжении уже многих лет держит максимальный уровень. У Сорокина в «Айлендерс» карт-бланш, он будет спокойно развиваться и идти к своей цели», — цитирует Гелашвили «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне НХЛ Сорокин был номинирован на приз лучшему голкиперу. По итогам сезона россиянин провёл 60 матчей в регулярном чемпионате, в которых одержал 31 победу при коэффициенте надёжности 2,34 и 92,4% отражённых бросков.