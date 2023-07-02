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Открытие рынка трансферов НХЛ-2023: кто из россиян подписал контракт, все сделки с русскими, суммы, Сорокин, Орлов

$ 103 млн для русских в Америке! Все сделки с нашими хоккеистами в первый день рынка НХЛ
Лев Лукин
Открытие рынка трансферов НХЛ-2023
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Много небольших контрактов, зато Илья Сорокин сорвал куш.

Первый день официальной работы трансферного рынка НХЛ получился насыщенным – клубы лиги совершили 166 сделок по подписанию контрактов на общую сумму $ 646,4 млн.

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В этот же день определились со своим будущим практически все российские хоккеисты, у которых истёк срок старых соглашений. Рассказываем обо всех «отечественных» сделках 1 июля.

Клим Костин — в «Детройте»

Условия контракта: два года, кэпхит $ 2 млн

Ограниченно свободный агент Костин не выходил на рынок, но тоже подписал новый контракт вчера. Напомним, «Эдмонтон», не сумевший договориться с Климом о продолжении сотрудничества, отдал права на хоккеиста в «Детройт», где было гораздо больше места под потолком зарплат. Так что на достойное предложение Костину «красные крылья» без проблем наскребли. В Городе моторов Клим может рассчитывать ещё и на хорошее игровое время, возможно, на подъём выше боттома, что должно помочь начавшемуся в Эдмонтоне прогрессу силового форварда. Впрочем, понятно, что общекомандные перспективы у современного «Детройта» крайне печальны.

Михаил Мальцев — в «Лос-Анджелесе»

Условия контракта: один год по двустороннему соглашению, кэпхит $ 775 тыс.

Продолжит цепляться за мечту и Михаил Мальцев, который ранее не стал подписывать новый контракт с «Колорадо» и вышел на рынок. Вероятно, «Лос-Анджелес» — это последний шанс для российского центрфорварда в Америке, который всё ещё откладывает возвращение в КХЛ, где на него из-за дефицитной позиции повышенный спрос. Но пока вместо миллионов на родине Мальцев выбирает минимальный контракт в НХЛ со значительным риском снова поехать колесить по АХЛ с фарм-клубом. И за это Михаила можно только уважать, а вернуться в Россию он всегда успеет.

Дмитрий Орлов — в «Каролине»

Условия контракта: два года, кэпхит $ 7,75 млн

Главный российский «лот» недолго продержался на рынке. Орлова забрала «Каролина», выписавшая хоть и не долгосрочный, но «жирненький» контракт российскому защитнику. Впрочем, мало сомнений, что Дмитрий унесёт эти деньги.

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Григорий Денисенко — во «Флориде»

Условия контракта: два года, кэпхит $ 775 тыс.

Неожиданный участник последнего финала Кубка Стэнли остаётся в НХЛ. Причём по новому соглашению Денисенко официально вырывается из АХЛ, подписывая односторонний контракт с «Флоридой». Да, минимальные деньги, но вряд ли это сейчас имеет большое значение для Григория, которому нужно напоминать о себе как об очень талантливом и духовитом хоккеисте.

Владислав Наместников — в «Виннипеге»

Условия контракта: два года, кэпхит $ 2 млн

Продолжает поиски себя в НХЛ уже 30-летний Наместников. В дедлайн прошлого сезона форвард был обменян из «Тампы» в «Виннипег», и сейчас Влад заключил новый контракт с «Джетс». Соглашение даже менее денежное, чем подписанное год назад с «молниями», плюс фактор холодного Виннипега, зато это гарантия, что ещё два года россиянин проведёт в Америке. Там Наместникову комфортно жить, и ни о каком отъезде в Россию Влад не думает, хоть его карьера в НХЛ и не задаётся.

Дмитрий Куликов — во «Флориде»

Условия контракта: один год, кэпхит $ 1 млн

Слегка удивительно, но Куликов всё ещё может находить работу в НХЛ. С 2016 года Дмитрий активно скакал по разным клубам, а сейчас вернулся во «Флориду», с которой и началась его заокеанская карьера. Условия контракта – самые минимальные, но на что ещё рассчитывать в НХЛ защитнику, который к 32 годам так и не показал, на что он способен на самом деле?

Илья Сорокин — продление с «Айлендерс»

Условия контракта: восемь лет, кэпхит $ 8,25 млн

Самый мощный русский контракт дня подписал тот, кто и не думал выходить на рынок. У Ильи Сорокина впереди ещё один сезон по действующему договору с зарплатой $ 4 млн в год, но в «Айлендерс» настолько впечатлились игрой россиянина в минувшем чемпионате, что решили уже сейчас и на долгие годы решить вопрос с первым номером клуба.

Можно только порадоваться за Илью, который сорвал куш в Нью-Йорке и пополнил ряды высокооплачиваемых российских вратарей в НХЛ. Теперь желаем Сорокину «Везин» и Кубков Стэнли!

Семён Варламов — в «Айлендерс»

Условия контракта: четыре года, кэпхит $ 2,75 млн

Варламов вышел было на рынок, но довольно скоро подписал новый контракт с «островитянами». Причём весьма приличный контракт для 35-летнего вратаря, которому, судя по всему, суждено быть бэкапом Сорокина до конца карьеры. Впрочем, менеджмент клуба можно понять: вратарская российская линия была самым сильным местом «Айлендерс» в последние годы, и нет ничего странного в том, что на Лонг-Айленде её сохранили в первую очередь.

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Отдельно отметим подписание 21-летним голкипером Артуром Ахтямовым контракта с «Торонто». Это трёхлетнее соглашение новичка, при этом уже известно, что ближайший год Ахтямов на правах аренды проведёт в родном «Ак Барсе».

Кто ещё из россиян остаётся на рынке? Главная фигура – Владимир Тарасенко. По сообщениям от инсайдеров, у форварда хватает предложений и он выбирает оптимальное место продолжения карьеры.

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Также без новых контрактов в НХЛ сейчас находятся Илья Самсонов и Семён Дер-Аргучинцев (у обоих на руках квалификация от «Торонто»), Павел Дорофеев, Алексей Торопченко (на руках квалификация от «Сент-Луиса»), Денис Гурьянов, Евгений Свечников, Дмитрий Саморуков, Иван Просветов (на руках квалификация от «Аризоны») и Егор Соколов.

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