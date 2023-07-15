Форвард Кара: «Витязь» обязательно должен играть в плей-офф, и не только в первом раунде

Лучший снайпер «Витязя» Владислав Кара оценил прошлый сезон КХЛ в исполнении подмосковного клуба и выразил надежду на успешное выступление в следующем сезоне. «Витязь» уступил в первом раунде плей-офф ярославскому «Локомотиву» в пяти матчах.

«У меня огромная благодарность «Витязю» за то, что дали мне шанс, поверили. Игорь Варицкий поддерживал меня всегда. У нас хороший коллектив, где каждый готов поддержать другого. Это главное.

Переживал ли по поводу моего удаления в овертайме, которое «Локомотив» реализовал и вышел во второй раунд? Да. Ребят отправил в отпуск пораньше. Осадок остался. В овертайме равная игра шла, а я схватил удаление… На себя вину взял, но парни поддержали, сказали, что это могло случиться с каждым.

Цели на следующий сезон? Как минимум повторить свой результат по заброшенным шайбам и очкам. Но лучше — больше. Самые высокие цели ставим, а там — как бог даст. «Витязь» обязательно должен играть в плей-офф, и не только в первом раунде», — цитирует нападающего AllHockey.ru.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Кара провёл 67 матчей и заработал 35 очков — забросил 20 шайб и отдал 15 результативных передач.