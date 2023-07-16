В. Белов — об изменениях в правилах КХЛ: всё делается в пользу атаки, повышают зрелищность

Бывший тренер сборной России Валерий Белов прокомментировал изменения в правилах КХЛ на следующий сезон и отметил, что общий тренд направлен на увеличение результативности матчей.
«По двухминутному штрафу за открытую калитку, которая привела к травме, вопросов нет, это новшество назрело. Понятен и смысл правила трёх секунд в трапеции за воротами, ведь в современном хоккее всё делается для того, чтобы ускорить игру. Всегда рекомендую игрокам по возможности уже с места запускать атаку, а не устраивать закаты в свою зону за ворота и терять там темп ради перестроений.
Также сегодня всё делается в пользу атаки — даже правило офсайда в футболе в эту сторону поменяли. Поэтому перенос стартового вбрасывания в периоде в зону той команды, которая удалилась, по своей философии тоже понятен.
Может, есть небольшой вопрос разве что по отмене 10-минутного штрафа хоккеисту, который скинул перчатки. Всё-таки хоккей — это прежде всего умная игра, а не драки. Но, с другой стороны, нужно повышать зрелищность матчей, их нерв, отсюда, наверное, и мотивация этой отмены», — цитирует Белова Russia-Hockey.ru.
Напомним, недавно КХЛ внесла ряд изменений в правила, которые будут действовать со следующего сезона.
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