Роман Ротенберг прокомментировал переход защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале прокомментировал переход защитника Игоря Ожиганова в московское «Динамо».
«Игорь Ожиганов продолжит карьеру в московском «Динамо». Это наше совместное решение, которое для всех стало оптимальным. Хочу сказать Жиге спасибо за работу в СКА на протяжении этих лет и пожелать удачи в новом коллективе. Уверен, что для Игоря игра в родном городе будет особенно приятна. Жига отыграл в СКА 224 матча, честно отработал четыре сезона в нашей команде и оставил свой важный след в истории клуба.
Спасибо и до встречи на льду!» — говорится в сообщении.
Напомним, Ожиганов выступал за СКА с сезона-2019/2020. В ходе того чемпионата защитник был выменян из «Ак Барса». Суммарно в Континентальной хоккейной лиге игрок принял участие в 615 встречах, в которых забросил 68 шайб и отдал 157 результативных передач. Всего Ожиганов записал на свой счёт 222 очка при показателе полезности «+91».
- 17 июля 2023
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