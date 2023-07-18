Кожевников: 1-й раунд — потолок «Салавата». Побегут с этими кадрами вперёд — их разорвут

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о будущем сезоне для «Салавата Юлаева». По мнению специалиста, уфимцы могут испытать проблемы с тем, чтобы выйти в плей-офф. Кожевников считает, что потолок юлаевцев — первый раунд. Специалист также высказал мнение о том, что теперь «Салавату» придётся отойти от атакующего стиля в пользу защиты.
«Год назад штаб Виктора Козлова за счёт доверия молодёжи рискнул и как-то выкрутился. Но теперь ситуация ещё сложнее. Времени укрепить атаку уже нет, поэтому, на мой взгляд, единственный шанс Уфы — сыграть в строгий, оборонительный хоккей, рассчитывая на опыт защитной линии во главе с капитаном Паниным.
Реально ли это, учитывая любовь Башкирии к атакующему хоккею? Так надо перестраиваться. Тот же «Спартак» уже давно совсем не самый атакующий клуб лиги, но ничего, мы за него болеем, верим. И особенно поболеем в предстоящем сезоне, ведь «Спартаку» удалось провести несколько интересных трансферов в атаку. А Уфе сегодня нужно трезво оценить свои силы и — главное — свой состав. Результат ей может принести прежде всего оборона. А побежит с этими кадрами вперёд — разорвут. «Ак Барс», «Трактор», «Автомобилист», «Магнитка», «Авангард» — нападение этих команд Востока на голову выше.
Прогноз на выступление «Салавата» в предстоящем сезоне? При правильной тактической схеме команде по силам зацепиться за выход в плей-офф. Но первый раунд — её потолок», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.
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