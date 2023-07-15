Как построить сильный «Салават»? Уфе нужен яркий лидер, а клуб собирает ветеранов

Главную «зажигалку» чемпионов КХЛ-2011 Александра Радулова давно заманили в «Ак Барс», а свои воспитанники не готовы решать большие задачи.

Главному тренеру «Салавата Юлаева» Виктору Козлову и его помощникам дали карт-бланш на следующий сезон, хотя после провального плей-офф вполне можно было увольнять всех причастных. С возможностями уфимцев проигрывать командам уровня «Адмирала» просто непозволительно, а хоккей юлаевцев напоминал печальное зрелище. Оборона и игра в откат характерны многим клубам Континентальной лиги, но точно не Уфе, давно приучившей болельщиков к атакующему и задорному хоккею.

Сразу вспоминается чемпионская команда образца сезона-2010/2011, ведомая Вячеславом Быковым. Лучшим бомбардиром КХЛ по итогам того чемпионата стал Александр Радулов. Главная звезда всей лиги на сегодняшний день пригрета принципиальным соперником Уфы – казанским «Ак Барсом».

Именно наличие в составе яркого и харизматичного хоккеиста уровня Радулова стало одной из веских причин успешного выступления и первого Кубка Гагарина в истории «Салавата Юлаева» в 2011 году. Огромный вклад в чемпионство также внесли Кирилл Кольцов, Виталий Прошкин, Игорь Григоренко, Патрик Торесен, Александр Свитов, другие игроки. И, конечно, нынешний рулевой «Салавата» Виктор Козлов. Именно поэтому прошлогодний хоккей уфимцев вызывал такое недоумение. Ведь сам Козлов прекрасно помнит и знает, как должен играть башкирский клуб.

Безусловно, большие вопросы есть к комплектованию команды. В последнее время для юлаевцев стало тенденцией собирать возрастных хоккеистов. Да, опыта и мастерства у них много, но хоккей меняется, скорости другие, поэтому и селекция должна быть иной.

«Салават Юлаев» Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Сейчас «Салават» — одна из самых возрастных команд лиги. Панину, Бирюкову и Кулёмину по 37 лет (Евгению даже предлагали тренерскую должность в «Металлурге»), Санникову и Тимкину по 32 года, вернувшемуся из Казани Хафизуллину 34 года, вратарю Ежову 36 лет.

«Мне кажется, у нас всё в меру: в команде хороший баланс опыта и молодости. В плей-офф это может стать определяющим фактором», — высказывал нам в интервью своё мнение генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.

Да, есть молодые Варлов, Цулыгин, Башкиров, Сучков, Алалыкин, Пустозёров, пришёл талантливый Гуськов, но решать большие задачи эти ребята ещё не готовы. После ухода в СКА Александра Кадейкина может сильно просесть центральная ось, а из легионеров на контракте по-прежнему один Александр Хмелевски. Про Джоша Хо-Сэнга даже не хочется вспоминать. Вопрос: кто и зачем приглашал в топ-клуб КХЛ такого иностранца?

«У нас уже достаточно перспективных центральных нападающих, которые справятся со своей работой», — резюмировал Баширов уход Кадейкина.

Видимо, первым центром станет Хмелевски, а вторым – Гуськов, но вряд ли это можно считать выходом из ситуации. Ещё есть универсальный новичок Шаров, но и его не назовёшь игроком, способным в случае необходимости в одиночку сделать результат.

Уфе нужен лидер, топ-хоккеист. Такой, каким был Радулов. Например, в 2022 году «Салават» мог подписать нынешнюю атакующую суперсвязку «Авангарда» Найт – Буше, но в Омске обоим заплатили больше, чем предлагали в Уфе. Тогда же юлаевцы не договорились с Жафяровым, посчитав, что он не потянет на роль лидера. Ну а упомянутому ранее Радулову, вернувшемуся из НХЛ, в Казани насыпали столько денег, что у «Салавата» практически не было шансов вернуть Александра к себе. А ведь какая красивая могла получиться история!

Теперь остаётся довольствоваться теми, кто есть. Посмотрим, как Виктор Козлов поработает с нынешним составом и какой результат покажет команда в новом сезоне. Но вылета в первом раунде «Салавату Юлаеву» больше наверняка не простят.