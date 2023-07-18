«Авангард» подписал контракт с 36-летним вратарём Ильёй Проскуряковым

«Авангард» в своём телеграм-канале объявил о подписании двустороннего соглашения с голкипером Ильёй Проскуряковым.
Отмечается, что соглашение с 36-летним вратарём заключено сроком на один год.
Напомним, в прошедшем сезоне Проскуряков выступал за «Трактор». В составе челябинцев российский голкипер принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где одержал 11 побед при коэффициенте надёжности 2,44 и 90,9% отражённых бросков. Кроме того, четыре встречи Проскуряков закончил «на ноль». Новичок «Авангарда» — участник Матча всех звёзд — 2022.
Вратарь выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2008/2009. Голкипер играл за «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», ХК «Сочи» и рижское «Динамо». В общей сложности Проскуряков провёл 402 матча. До «Трактора» он играл за «Ладу» (ВХЛ).
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