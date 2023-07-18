Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак высказался после переезда в Омск

Чешский защитник «Авангарда» Либор Шулак присоединился к своей новой команде. Хоккеист также высказался после поездки в Омск.
«В пути я был один день. Очень устал, но жду новый сезон. Я очень рад приехать сюда, посмотрю чуть-чуть на город, а потом буду тренироваться. Когда жил в Чехии, тренировался на льду по часу в день. И на земле тоже тренировался — в общем, готовился хорошо.
Думаю, что мы будем очень сильной командой. Хочу здесь хорошо и долго играть», — сказал Шулак в эфире официального телеграм-канала омичей.
Напомним, 1 мая стало известно, что Шулак подписал двухлетний контракт с омским «Авангардом». В прошедшем сезоне чех, выступая за «Адмирал», в 67 матчах регулярного чемпионата набрал 40 (13+27) очков при показателе полезности «+9». В плей-офф Шулак забросил две шайбы в 12 матчах с показателем полезности «+5». «Адмирал» вместе с защитником дошёл до полуфинала Восточной конференции, где уступил будущему финалисту в лице казанского «Ак Барса». «Авангард» проиграл казанцам в финале Востока.
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