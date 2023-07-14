В «Авангарде» объяснили, почему выменяли Ивана Игумнова у московского «Динамо»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов объяснил обмен с московским «Динамо». В результате сделки омичи получили нападающего Ивана Игумнова, отдав защитника Артёма Кулакова и денежную компенсацию.

«Конкуренция за место в основе крайне важна для успешного выступления команды. Игумнов — настоящий боец, трудолюбивый форвард, который всегда доигрывает свои моменты до конца и может самостоятельно создать с нуля голевую ситуацию. Иван обладает взрывной скоростью, хорошо держит силовую борьбу, может сыграть в центре и эффективно отработать в неравных составах», — приводит слова Курьянова официальный телеграм-канал омичей.

Напомним, в минувшем сезоне Игумнов, включая плей-офф, суммарно сыграл 47 матчей за москвичей и набрал 16 (5+11) результативных баллов при общем показателе полезности «+4». Форвард всю карьеру провёл в «Динамо». В омском клубе нападающий будет выступать под 14-м номером.