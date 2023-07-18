«Салават Юлаев» и СКА произвели обмен

«Салават Юлаев» и СКА совершили обмен, сообщается в официальном телеграм-канале уфимцев.
Игроком команды из Республики Башкортостан стал нападающий Даниил Огирчук. В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.
Напомним, Огирчук — 23-летний нападающий, права на которого принадлежали СКА. Весь прошлый сезон форвард провёл во Всероссийской хоккейной лиге, выступая за «СКА-Нева». Там Огирчук принял участие в 37 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять ассистов. В плей-офф ВХЛ нападающий сыграл шесть матчей и набрал 1 (1+0) очко.
В рамках КХЛ Огирчук провёл три встречи за СКА в сезоне-2018/2019, не отметившись результативными действиями. В сезоне-2020/2021 форвард сыграл 24 матча за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка при общем показателе полезности «-5».
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