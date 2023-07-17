Московское «Динамо» выменяло Ожиганова у СКА всего за 10 тысяч рублей

Как стало известно «Чемпионату», московское «Динамо» отдало СКА за 30-летнего защитника Игоря Ожиганова всего 10 тысяч рублей.
Ранее бело-голубые объявили о переходе российского хоккеиста. СКА в результате сделки получил денежную компенсацию, которая составила всего 10 тысяч рублей.
Ожиганов выиграл серебряные награды молодёжного чемпионата мира 2012 года в составе сборной России. Кроме того, хоккеист трижды становился призёром чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА. В сезоне-2014/2015 защитник выиграл бронзу, на следующий год и в чемпионате-2017/2018 — серебро.
Напомним, Ожиганов — воспитанник «Белых Медведей». В Континентальной хоккейной лиге защитник, помимо СКА, выступал за ЦСКА, «Амур», «Сибирь» и «Ак Барс». Кроме того, Ожиганов попробовал свои силы в Национальной хоккейной лиге, в мае 2018 года подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сыграв 53 матча и набрав 7 (3+4) очков.
- 17 июля 2023
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