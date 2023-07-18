Кожевников: заглянул в платёжную ведомость «Салавата», а там главная звезда — Науменков

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников раскритиковал состав «Салавата Юлаева». Специалист назвал лишь одну позицию, которая за межсезонье не стала слабее, — это вратарская линия. Кроме того, двукратный олимпийский чемпион считает, что в нынешнем «Салавате» нет звёзд, хотя в команде всегда были игроки такой величины. Кожевников также сомневается, что молодёжь поможет уфимцам в новом сезоне.

«Я считаю, что за лето не стала слабее только вратарская линия. Есть надежда, что Самонов наконец сыграет стабильно — и в дуэте с Ежовым Уфа наконец-то получит крепкую вратарскую бригаду.

Дальше — оборона. По прошлому сезону запомнились Мухамадуллин и Мёрфи, они вели игру в большинстве. Оба ушли, теперь Уфа — без атакующих защитников. Хотя, например, за Ожиганова в такой ситуации была обязана побороться.

Но главное беспокойство — атака. Первый центр Кадейкин — в СКА, на его место взяли Шарова из «Сибири», но это второе-третье звено. Вместо него напрашивался ход с Жафяровым, это ударная тройка, но Казань, видимо, обошла Уфу на повороте. А почему в сезон «Салават» заходит с одним легионером, да ещё созревающим лишь к августу, — вообще загадка.

В Уфе нужны звёзды? В том-то и дело, что «Салават» всегда славился яркими форвардами. Радулов, Козлов, Умарк, Хартикайнен, Пильстрём — список можно долго продолжать. А сейчас заглянул в платёжную ведомость Уфы, а там главная звезда — защитник Науменков, с 60 млн. Да, есть третьи-четвёртые звенья, их много, но не видно первого. Это надо было постараться, чтобы так набрать состав!

Может, второй год подряд выстрелит молодёжь? В том-то и дело, что этот фактор уже вряд ли сработает. Судя по прессе, в прошлом сезоне там возникли проблемы с допингом чуть ли не у половины молодёжки. Так что тут главное — избежать дисквалификации», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.