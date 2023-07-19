Кравец: организация у нас не благотворительная, каждый должен добиваться места в составе

Главный тренер «Авангарда» Миахил Кравец выступил с речью накануне начала тренировок команды в межсезонье.
«Ребята, поздравляю с началом сезона. Очень трудный календарь, поэтому возможность тренироваться у нас только сейчас. В сезоне это будет больше восстановление и короткие тренировки. Поэтому сейчас позитив, всё профессионально. Организация у нас не благотворительная, здесь каждый должен добиваться места в составе и работать.
У нас нет каких-то игроков с МХЛ, ВХЛ. Кто здесь на тренировках, кто работает – все для нас значимы. Каждый игрок должен повысить свою квалификацию и улучшить свои качества. Мы все вместе должны добиваться успеха», — приводит слова Кравца телеграм-канал омичей.
Ранее стало известно, что нападающие «Авангарда», канадец Корбан Найт и американец Рид Буше присоединятся к команде в Сочи.
- 19 июля 2023
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