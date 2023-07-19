В «Куньлуне» прокомментировали назначение Игнатьева на пост главного тренера

Исполнительный вице-президент «Куньлунь Ред Стар» Николай Феоктистов прокомментировал назначение Виктора Игнатьева на пост главного тренера клуба.

«В предстоящем сезоне, как и в двух предыдущих, «Куньлунь Ред Стар», по своей сути, будет сборной КНР. Соответственно, состав формируется из игроков сборной и кандидатов в неё, а тренерский штаб станет и штабом национальной команды.

По ходу сезона сборной Китая предстоит принять участие не только в чемпионате мира, но и в квалификационном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года.

Виктор Игнатьев имеет богатый опыт работы со сборной Латвии не только на чемпионатах мира и Олимпийских играх, но и в олимпийской квалификации, причём, что особенно важно, этот опыт победный.

Кроме того, он не первый год работает в системе «КРС» и хорошо знает игроков сборной. Учитывая его разносторонний опыт, мы уверены, что на сегодня Игнатьев является лучшим кандидатом на пост главного тренера. Очень надеемся, что под его руководством сборная и клуб смогут выполнить поставленные на предстоящий сезон задачи», — цитирует Феоктистова пресс-служба клуба.

Виктор Игнатьев в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Грега Айрленда.