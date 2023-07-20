Назаров: хоккей для России — спорт номер один. Сколько россиян выиграло Лигу чемпионов?

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей для России является спортом номер один, и привёл в пример отсутствие побед российских футболистов в Лиге чемпионов.
«Было приятно посмотреть, как российские ребята празднуют завоевание Иваном Барбашёвым Кубка Стэнли в составе «Вегаса», Ваня пригласил хорошую компанию. Очень жаль, что НХЛ смешивает политику со спортом и запрещает привозить кубок в Россию. Было бы здорово посмотреть, как ребята празднуют чемпионство не в далёком американском Майами, а на такой же красивой яхте на Москве-реке в столице нашей родины. Думаю, в скором времени здравый смысл возобладает и лига пересмотрит своё решение.
Кстати, давайте вспомним: сколько российских футболистов в последнее время завоёвывали кубок Лиги чемпионов? Мягко говоря, немного, на ум сразу приходит только Дмитрий Аленичев. Это говорит о том, что хоккей для России по-прежнему вид спорта номер один. Это доказывает и показывает, как здорово работает вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ при конечной стадии НХЛ для наиболее сильных и успешных спортсменов. И, безусловно, важно отметить тяжёлый труд детских тренеров, им особая благодарность», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 20 июля 2023
-
12:00
-
11:40
-
11:12
-
10:40
-
10:10
-
09:40
-
09:16
-
08:45
-
08:20
-
05:04
-
04:52
-
04:01
-
03:34
-
03:20
-
03:00
- 19 июля 2023
-
23:44
-
23:18
-
22:47
-
22:36
-
22:27
-
22:09
-
21:54
-
21:35
-
21:15
-
20:48
-
20:39
-
20:18
-
19:51
-
19:27
-
19:04
-
18:47
-
18:14
-
17:58
-
17:45
-
17:27