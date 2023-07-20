Назаров: хоккей для России — спорт номер один. Сколько россиян выиграло Лигу чемпионов?

Известный тренер Андрей Назаров заявил, что хоккей для России является спортом номер один, и привёл в пример отсутствие побед российских футболистов в Лиге чемпионов.

«Было приятно посмотреть, как российские ребята празднуют завоевание Иваном Барбашёвым Кубка Стэнли в составе «Вегаса», Ваня пригласил хорошую компанию. Очень жаль, что НХЛ смешивает политику со спортом и запрещает привозить кубок в Россию. Было бы здорово посмотреть, как ребята празднуют чемпионство не в далёком американском Майами, а на такой же красивой яхте на Москве-реке в столице нашей родины. Думаю, в скором времени здравый смысл возобладает и лига пересмотрит своё решение.

Кстати, давайте вспомним: сколько российских футболистов в последнее время завоёвывали кубок Лиги чемпионов? Мягко говоря, немного, на ум сразу приходит только Дмитрий Аленичев. Это говорит о том, что хоккей для России по-прежнему вид спорта номер один. Это доказывает и показывает, как здорово работает вертикаль МХЛ – ВХЛ – КХЛ при конечной стадии НХЛ для наиболее сильных и успешных спортсменов. И, безусловно, важно отметить тяжёлый труд детских тренеров, им особая благодарность», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.