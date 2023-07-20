Задрафтованный «Каролиной» вратарь Вельмакин подписал контракт с минским «Динамо»

Вратарь Егор Вельмакин подписал контракт с минским «Динамо». Как сообщает пресс-служба клуба, двустороннее соглашение рассчитано на три года.

В минувшем сезоне 20-летний Вельмакин сыграл 12 матчей за воронежский «Буран» в ВХЛ, одержав семь побед, отразив 93.7% бросков с коэффициентом надёжности 2.17. По всем статистическим показателям сезона-2022/2023 Вельмакин стал лучшим голкипером своей команды.

Вельмакин был задрафтован «Каролиной» на драфте НХЛ — 2023 под 222-м номером.

Вратарь является уроженцем Москвы и воспитанником хоккейной школы «Русь». На детско-юношеском уровне Вельмакин пять раз выигрывал чемпионат Москвы и единожды — первенство России. Тогда в финале команда Егора одержала победу над казанским «Ак Барсом».