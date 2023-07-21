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«Питтсбург» отказывается включать защитника Петтерссона в сделку с «Сан-Хосе» по Карлссону

«Питтсбург» отказывается включать защитника Петтерссона в сделку с «Сан-Хосе» по Карлссону
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Продолжаются переговоры между «Сан-Хосе» и «Питтсбургом» об обмене звёздного защитника «акул» Эрика Карлссона. Как сообщает The Athletic, «Шаркс» хотели бы получить защитника Маркуса Петтерссона в качестве одного из элементов компенсации, однако генеральный менеджер «пингвинов» Кайл Дубас не соглашается на такой вариант.

В «Питтсбурге» рассчитывают на Петтерссона и подписанного на рынке свободных агентов Райана Грейвза как на игроков первых двух пар защитников.

Петтерссон набрал 24 (1+23) очка в 68 матчах регулярного чемпионата НХЛ в прошлом сезоне. показатель полезности 27-летнего игрока обороны составил «+4». Всего в НХЛ Петтерссон провёл 362 матча, в которых набрал 103 (10+93) очка с показателем полезности «+51».

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