The Athletic: Кросби и Летанг поддержали переход Карлссона в «Питтсбург»

Журналист Роб Росси в статье на сайте The Athletic рассказал о текущей ситуации с вероятным переходом защитника «Сан-Хосе Шаркс» Эрика Карлссона в «Питтсбург Пингвинз».

«Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз» остаются основными претендентами на Карлссона. Каждому клубу была предоставлена возможность поговорить с ним напрямую. В последние недели у «Пингвинз» в разговорах участвовали несколько человек. Помимо генменеджера Дубаса, это были игроки.

Капитан Сидни Кросби и защитник Крис Летанг поддержали переход Карлссона. Летанг [даже] готов уйти из первого звена розыгрыша большинства, чтобы его сменил Карлссон.

Дубас и его сотрудники работают над несколькими сценариями, чтобы включить Карлссона в состав и соответствовать ограничениям в потолке зарплат. Один сценарий предполагает прямую сделку с «акулами», другой включает в себя включение третьей команды, которая взяла бы на себя часть зарплаты.

«Пингвинз» сейчас рассчитывают, что «Сан-Хосе» сохранит за собой процент от зарплаты Карлссона ($ 11,5 млн). Точная сумма будет зависеть от того, какие другие активы «акулы» получат от «Питтсбурга» и/или третьего клуба», — сказано в статье.