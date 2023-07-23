The Hockey News: единственная проблема Самсонова — его здоровье

Журналист Майк Стивенс в статье на сайте The Hockey News оценил контракт российского голкипера Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс» на $ 3,55 млн, который он получил после арбитража.

«Учитывая, насколько далеко обе стороны разошлись в своих предложениях — Самсонов хотел $ 4,9 млн, а «Мэйпл Лифс» предлагали $ 2,4 млн, — это решение является хорошим компромиссом. Единственная проблема в многообещающем сезоне Самсонова — это его здоровье, поскольку 26-летний игрок неоднократно получал травмы в течение года и в конечном итоге завершил плей-офф вне игры.

Тем не менее, если Самсонов сможет избежать травм, у «Торонто» будет очень солидный игрок по разумной цене, что приведёт к судьбоносному году клуба», — написал Стивенс.