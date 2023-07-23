Лишка: раньше был фанатом «Филадельфии» и Ягра, а сейчас у меня больше нет любимого клуба

Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, что раньше был фанатом «Филадельфии Флайерз» и Яромира Ягра.

«Мои самые запоминающиеся голы — два. Я забил их на чемпионате мира 2019 года, который проходил дома, в Словакии. В 19 ​​лет. Это был мой первый чемпионат мира, и мне удалось забить два гола в ворота Канады.

Есть ли любимая команда и любимые хоккеисты в НХЛ, за которых болею? Раньше был фанатом «Филадельфии» и Яромира Ягра. Сейчас у меня больше нет любимого клуба, но я слежу за многими игроками и стараюсь учиться тому, что у них получается лучше всего», — приводит слова Лишки пресс-служба «Северстали».

В прошлом сезоне форвард сыграл за «Северсталь» 69 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.