Лишка: раньше был фанатом «Филадельфии» и Ягра, а сейчас у меня больше нет любимого клуба
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Нападающий «Северстали» Адам Лишка рассказал, что раньше был фанатом «Филадельфии Флайерз» и Яромира Ягра.
«Мои самые запоминающиеся голы — два. Я забил их на чемпионате мира 2019 года, который проходил дома, в Словакии. В 19 лет. Это был мой первый чемпионат мира, и мне удалось забить два гола в ворота Канады.
Есть ли любимая команда и любимые хоккеисты в НХЛ, за которых болею? Раньше был фанатом «Филадельфии» и Яромира Ягра. Сейчас у меня больше нет любимого клуба, но я слежу за многими игроками и стараюсь учиться тому, что у них получается лучше всего», — приводит слова Лишки пресс-служба «Северстали».
В прошлом сезоне форвард сыграл за «Северсталь» 69 матчей, в которых набрал 27 (12+15) очков.
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