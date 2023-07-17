В «Северстали» ответили на вопрос, завершено ли формирование состава команды

Директор «Северстали» Николай Канаков рассказал, как началась подготовка команды к новому чемпионату Континентальной хоккейной лиги. Кроме того, специалист подробно описал весь предсезонный план. Канаков также ответил на вопрос, завершено ли формирование состава череповецкой команды.

«Подготовка к сезону началась, всё, как и запланировано. Команда прошла углублённое медицинское обследование в Москве. УМО прошли все, всё хорошо. Никаких медотводов. Все тренируются. Троих игроков мы отправили в Высшую лигу. 13 июля мы вернулись в Череповец и приступили к ледовым тренировкам. Сегодня вылетаем в Подмосковье, парк «Патриот» до 31 июля. Потом мы едем в Ярославль, играем товарищескую встречу. Возвращаемся в Череповец. 2 августа приступаем к тренировкам на родном льду в Ледовом дворце. 5 августа едем на автобусе в Ярославль на товарищеский матч. 15-го и 16-го у нас две товарищеские встречи с «Витязем» и «Спартаком» в Москве. Возвращаемся в Череповец и 21 августа едем в Санкт-Петербург на турнир Пучкова. 29-го будем в Череповце. 2 сентября – старт сезона с командой «Сочи».

Формирование состава завершено? Все обмены и переходы разрешены до 27 декабря. В принципе, в этот срок в ходе сезона возможны изменения в составе», — приводит слова Канакова официальный сайт «Северстали».

Напомним, в минувшем сезоне череповчане вышли в плей-офф. В первом раунде «Северсталь» сразилась с ЦСКА, но уступила москвичам в семи встречах — 3-4.