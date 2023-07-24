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Брат погибшего тренера «Локомотива» Келли Маккриммон привёз Кубок Стэнли в родной город

Брат погибшего тренера «Локомотива» Келли Маккриммон привёз Кубок Стэнли в родной город
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Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон привёз Кубок Стэнли домой в Брэндон, провинция Манитоба, где он начинал играть в хоккей.

Келли сфотографировался на фоне плаката своего брата Брэда Маккриммона, который был старше на полтора года. Брэд был назначен главным тренером «Локомотива» в 2011 году. 7 сентября того года специалист погиб с командой в авиакатастрофе под Ярославлем.

Фото: «Твиттер»

«Я не думаю, что кому-то когда-нибудь надоест поднимать Кубок Стэнли. Это шанс всей жизни», — приводит слова Келли Маккриммона CBC.

Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.

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