Брат погибшего тренера «Локомотива» Келли Маккриммон привёз Кубок Стэнли в родной город

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Келли Маккриммон привёз Кубок Стэнли домой в Брэндон, провинция Манитоба, где он начинал играть в хоккей.
Келли сфотографировался на фоне плаката своего брата Брэда Маккриммона, который был старше на полтора года. Брэд был назначен главным тренером «Локомотива» в 2011 году. 7 сентября того года специалист погиб с командой в авиакатастрофе под Ярославлем.
Фото: «Твиттер»
«Я не думаю, что кому-то когда-нибудь надоест поднимать Кубок Стэнли. Это шанс всей жизни», — приводит слова Келли Маккриммона CBC.
Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.
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