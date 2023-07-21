Хоккеист «Вегаса» принёс на вечеринку в честь победы в плей-офф торт в виде Кубка Стэнли

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Майкл Амадио не самым классическим способом отпраздновал победу в Кубке Стэнли, сообщает пресс-служба «рыцарей» в «Твиттере».
Форвард устроил вечеринку, на которой оказался торт в виде трофея. Рядом с ним стоит бумажка с надписью «Да, это торт. Пожалуйста, не прикасайтесь».
«Торт! Очень приятный штрих на вечеринке Амадио», — говорится в сообщении.
Фото: Официальный «твиттер» «Вегас Голден Найтс»
Примечательно, что слова «штрих» и «прикасаться» в английском языке пишутся одним словом — touch. Оно было использовано и в надписи на бумажке, и в посте от пресс-службы «Вегаса».
Напомним, «Голден Найтс» в финале обыграли «Флориду Пантерз». «Вегасу» понадобилось пять матчей, чтобы одержать победу в решающей серии — 4-1. В последнем матче «золотые рыцари» и вовсе разгромили «Пантерз» со счётом 9:3.
В первом раунде «Вегас» в пяти матчах обыграл «Виннипег Джетс». На следующей стадии «Голден Найтс» понадобилось шесть встреч, чтобы выбить «Эдмонтон Ойлерз». В финале Запада «рыцари» оказались сильнее «Даллас Старз» — 4-2.
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