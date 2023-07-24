Кравец: Курьянов продвинулся бы очень далеко в роли тренера. Но у него теперь новая работа

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал про новый тренерский штаб команды и оценил назначение Антона Курьянова на пост генерального менеджера клуба.
«Новый тренерский штаб? Сайфуллина я знаю давно, у него достаточно опыта, он будет отвечать за нападающих и большинство. Свитов ему будет помогать в этом, плюс Александр Николаевич будет над вбрасываниями работать. Подконицки – очень толковый тренер по защитникам, у него большой опыт, всё-таки в сборной Словакии работал. Также он будет отвечать и за меньшинство вместе с нашим тренером вратарей Сергеем Звягиным.
Уход Курьянова на пост генменеджера? Он всё время у нас в раздевалке, также ведёт беседы с Сайфуллиным, если у того возникают какие-то вопросы, он всегда с ним на связи. Конечно, как тренер я считаю, что Антон Алексеевич продвинулся бы очень далеко на этой должности, но так сложились обстоятельства, у него теперь новая работа, и я думаю, что его энергия и энтузиазм помогут ему. Но чтобы ему легче работалось, и нам нужно лучше играть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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