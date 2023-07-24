Кравец: конечно же, «Авангард» ждёт Ткачёва. Найт и Буше должны присоединиться в Сочи

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец рассказал, что команда ожидает Владимира Ткачёва в составе. Напомним, по словам агента игрока, хоккеист ожидает предложения из НХЛ.

«Да, на данном этапе можно сказать, что тройка Гераськин – Пьянов – Панюков – это второе ударное сочетание «Авангарда». Найт и Буше по плану должны присоединиться к нам в Сочи перед турниром. Левый крайний в первую тройку? Конечно же, мы ждём Владимира Ткачёва, а дальше будем смотреть.

Либор Шулак? Пускай возит шайбу, бросает, его будет подстраховывать другой защитник. Это хорошо, когда игрок обороны сам начинает атаки, но мы и в прошлом сезоне не стояли долго на синей линии.

Просматриваем много молодёжи, но всё зависит от них. Если тот же Филатьев пришёл и зацепился, то как я не поставлю такого игрока в состав. Также Михаил Гуляев, Никита Холодилин, Соловьёв, Круженков, Трикозов, естественно, которому мы хотим дать шанс играть в первых звеньях. У ребят есть талант, нужно только играть», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.