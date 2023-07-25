«Каролина» подписала контракт с защитником Деанджело. Ранее он установил антирекорд НХЛ

«Каролина Харрикейнз» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 27-летним защитником Тони Деанджело.

Отмечается, что хоккеист заключил однолетнее соглашение на общую сумму $ 1,675 млн.

Напомним, в середине июля Деанджело был выставлен «Филадельфией Флайерз» на драфт отказов с целью расторжения контракта. У американского хоккеиста действовал контракт на $ 10 млн, по которому оставалось ещё два года. Защитник стал первым игроком в истории НХЛ, чей контракт выкупали более одного раза. В последних пяти матчах прошлого сезона защитник не играл по решению тренерского штаба.

В минувшем сезоне Тони записал на свой счёт 42 (11+31) балла при показателе полезности «-27» в 70 встречах регулярного чемпионата НХЛ. В НХЛ американец также играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Каролину» (в сезоне-2021/2022).