Тони Деанджело установит уникальный антирекорд НХЛ

Защитник Тони Деанджело установит уникальный антирекорд Национальной хоккейной лиги. Американец станет первым игроком, контракт которого выкупали более одного раза, сообщает CapFriendly в «Твиттере».

В первый раз соглашение защитника было выкуплено в 2021 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда Деанджело, как сообщалось, подрался с российским голкипером «рейнджеров» Александром Георгиевым.

Вчера, 14 июля, американский защитник был выставлен «Филадельфией Флайерз» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Это сделает Деанджело первым хоккеистом в истории НХЛ, чьё соглашение выкупали больше одного раза.

Напомним, у 27-летнего хоккеиста остался один сезон по двухлетнему контракту на $ 10 млн, который он подписал с «Флайерз» 11 июля 2022 года. В последних пяти матчах прошлого сезона защитник не играл по решению тренерского штаба.