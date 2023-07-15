Тони Деанджело установит уникальный антирекорд НХЛ

Защитник Тони Деанджело установит уникальный антирекорд Национальной хоккейной лиги. Американец станет первым игроком, контракт которого выкупали более одного раза, сообщает CapFriendly в «Твиттере».
В первый раз соглашение защитника было выкуплено в 2021 году клубом «Нью-Йорк Рейнджерс». Тогда Деанджело, как сообщалось, подрался с российским голкипером «рейнджеров» Александром Георгиевым.
Вчера, 14 июля, американский защитник был выставлен «Филадельфией Флайерз» на драфт отказов с целью расторжения контракта. Это сделает Деанджело первым хоккеистом в истории НХЛ, чьё соглашение выкупали больше одного раза.
Напомним, у 27-летнего хоккеиста остался один сезон по двухлетнему контракту на $ 10 млн, который он подписал с «Флайерз» 11 июля 2022 года. В последних пяти матчах прошлого сезона защитник не играл по решению тренерского штаба.
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