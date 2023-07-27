Контракт Шапю с «Барысом» не был зарегистрирован КХЛ из-за отсутствия заключения врача

Контракт нападающего Майка Шапю с «Барысом» на предстоящий сезон не был зарегистрирован в связи с отсутствием положительного заключения клубного врача.

«Одним из положений стандартной формы контракта хоккеиста КХЛ является обязательное заключение от врача команды о проведенном медицинском осмотре. Без положительного заключения врача команды регистрация контракта хоккеиста невозможна. В ситуации с Майклом Шапю данная процедура не была выполнена, в связи с чем контракт не был зарегистрирован Центральным информационным бюро КХЛ. Впоследствии «Барыс» отозвал свою заявку на регистрацию контракта», — приводит ответ пресс-службы КХЛ ТАСС.

Ранее хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы Шапю в КХЛ, заявил, что «Барыс» расторг контракт с его клиентом незаконно.