Контракт Шапю с «Барысом» не был зарегистрирован КХЛ из-за отсутствия заключения врача

Контракт нападающего Майка Шапю с «Барысом» на предстоящий сезон не был зарегистрирован в связи с отсутствием положительного заключения клубного врача.
«Одним из положений стандартной формы контракта хоккеиста КХЛ является обязательное заключение от врача команды о проведенном медицинском осмотре. Без положительного заключения врача команды регистрация контракта хоккеиста невозможна. В ситуации с Майклом Шапю данная процедура не была выполнена, в связи с чем контракт не был зарегистрирован Центральным информационным бюро КХЛ. Впоследствии «Барыс» отозвал свою заявку на регистрацию контракта», — приводит ответ пресс-службы КХЛ ТАСС.
Ранее хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы Шапю в КХЛ, заявил, что «Барыс» расторг контракт с его клиентом незаконно.
- 27 июля 2023
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