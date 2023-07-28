Арсений Грицюк впервые появился в джерси СКА

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Нападающий СКА Арсений Грицюк впервые появился в форме санкт-петербургской команды. Фото с тренировки армейцев в своём телеграм-канале выложил агент молодого форварда Шуми Бабаев.

Напомним, Грицюк стал игроком СКА 21 мая. Санкт-петербургская команда сделала хоккеисту «Авангарда» квалификационное предложение, которое нападающий принял. Появлялась информация, согласно которому Арсений за два года заработает примерно 115 млн рублей.

В минувшем сезоне Грицюк принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 40 (15+25) результативных баллов. Кроме того, нападающий сыграл в 11 матчах плей-офф, набрав 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова — победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.