Грицюк — о требовании 115 млн рублей от «Авангарда»: раз требовал — значит, по факту

Нападающий СКА Арсений Грицюк рассказал, как ушёл из «Авангарда». Санкт-петербургский клуб сделал предложение 22-летнему форварду. Омская команда не стала его повторять.
«Я бы ни в коем случае бы не остался в «Авангарде»? Думаю, скорее всего, нет. Из-за денег? Из-за отношения, если так можно сказать. Из-за недопонимания в системе между… Меня можно не касаться — между людьми чуть повыше меня. Агентом (Шуми Бабаевым. — Прим. „Чемпионата“) и руководством клуба — они чуть не поняли друг друга.
55 млн плюс 60 млн, которые я требовал, — не слишком ли много? Нет, наверное. То есть не наверное, а нет. Раз требовал — значит, по факту", — приводит слова Грицюка «Спорт-экспресс».
Напомним, в минувшем сезоне Грицюк принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 40 (15+25) результативных баллов. Кроме того, нападающий сыграл 11 матчей в плей-офф, набрав 4 (3+1) очка. В сезоне-2021/2022 россиянин был признан лучшим молодым игроком КХЛ и получил приз имени Алексея Черепанова — победитель в этой номинации определялся голосованием тренеров клубов лиги.
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