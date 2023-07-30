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Московское «Динамо» обыграло «Дизель» по буллитам в предсезонном матче

Московское «Динамо» обыграло «Дизель» по буллитам в предсезонном матче
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На арене «Красная горка» прошёл предсезонный матч между московским «Динамо» и пензенским «Дизелем». Победу по буллитам праздновала команда КХЛ со счётом 2:1.

За москвичей в основное время счёт открыл Андрей Никонов с передачи Никиты Буруянова. За «Дизель» отличился Антон Ковалёв. Основное время матча и овертайм закончились в ничью, команды разыграли победу по буллитам, где точный бросок Егора Римашевского принёс «Динамо» вторую подряд победу в предсезонном матче.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Дизель
Пенза
1:0 Никонов (Буруянов) – 05:00 (5x5)   1:1 Ковалёв – 55:02 (5x5)   2:1 Римашевский – 65:00

Напомним, вчера московское «Динамо» обыграло тульский АКМ со счётом 5:0. Москвичи в августе примут участе в двух предсезонных турнирах на Кубок Республики Башкортостан и Кубок мэра Москвы. Так же «Динамо» проведёт товарищеские матчи со «Спартаком», «Амуром» и «Витязем».

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