Московское «Динамо» обыграло «Дизель» по буллитам в предсезонном матче
Поделиться
На арене «Красная горка» прошёл предсезонный матч между московским «Динамо» и пензенским «Дизелем». Победу по буллитам праздновала команда КХЛ со счётом 2:1.
За москвичей в основное время счёт открыл Андрей Никонов с передачи Никиты Буруянова. За «Дизель» отличился Антон Ковалёв. Основное время матча и овертайм закончились в ничью, команды разыграли победу по буллитам, где точный бросок Егора Римашевского принёс «Динамо» вторую подряд победу в предсезонном матче.
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2023, воскресенье. 11:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Б
Дизель
Пенза
1:0 Никонов (Буруянов) – 05:00 (5x5) 1:1 Ковалёв – 55:02 (5x5) 2:1 Римашевский – 65:00
Напомним, вчера московское «Динамо» обыграло тульский АКМ со счётом 5:0. Москвичи в августе примут участе в двух предсезонных турнирах на Кубок Республики Башкортостан и Кубок мэра Москвы. Так же «Динамо» проведёт товарищеские матчи со «Спартаком», «Амуром» и «Витязем».
Комментарии
- 30 июля 2023
-
13:30
-
13:10
-
12:30
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
05:06
-
04:48
-
04:04
-
03:52
-
03:00
-
02:51
-
02:03
-
01:29
- 29 июля 2023
-
23:50
-
23:34
-
23:31
-
23:20
-
22:58
-
22:40
-
22:11
-
21:59
-
21:41
-
21:29
-
20:59
-
20:34
-
20:21
-
19:59
-
19:37
-
19:22
Партнерский контент