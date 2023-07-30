Нападающий «Динамо» — о матче с АКМ: много сумбура, под нагрузками тяжеловато играть

Нападающий «Динамо» Егор Морозов подвёл итоги первого предсезонного матча против команды АКМ из ВХЛ. Бело-голубые победили со счётом 5:0. Морозов забил второй гол своей команды при игре в большинстве.

«Какие ощущения от сборов? Всё хорошо. Игра тоже понравилась. В принципе, летний хоккей, много сумбура. Под нагрузками тяжеловато играть. В первом периоде соперник был побыстрее и посвежее, но потом мы вкатились — получился хороший и интересный матч.

Как назначили ассистентом капитана? Тренерский штаб предупреждал, что будет разных игроков смотреть. Конечно, всегда приятно. Капитан и ассистенты ведут за собой команду — это ответственность.

Были ли у меня в карьере такие партнеры как Гусев и Уил? Не было. Мне очень понравилось. С такими мастерами играть одно удовольствие.

Наигрывали ли момент с моим голом? Вчера знали, кто будет играть в большинстве. Разговаривали, какие-то комбинации наигрывали. Уил отдал хороший пас на дальнюю штангу.

Предсезонка — это всегда непросто. Нужно терпеть. Мы закладываем фундамент на сезон. В регулярке 68 игр, дальше плей-офф — нужно плотно поработать сейчас, чтобы хорошо провести чемпионат», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Морозова.

30 июля бело-голубые закончат сбор контрольным матчем против «Дизеля».