Новичок «Динамо» рассказал, как в три года стал талисманом хоккейной команды

Нападающий московского «Динамо» Егор Петухов рассказал о том, как начал заниматься хоккеем.
«Как занялся хоккеем? Родители с братом отдали меня в хоккей. Этим видом спорта занимался мой брат, поэтому привели и меня. С двух с половиной лет я начал кататься на коньках, а в три года стал талисманом хоккейного клуба «Мотор». Тогда ещё не было маскотов, и если поискать фотографии, то можно найти, как я маленький выкатываюсь на лёд перед играми.
Сначала поиграл в детской школе «Мотора», затем перебрался в школу хабаровского «Амура». Потом молодёжка в Барнауле, в 15 лет начал играть по Первой лиге. Затем перебрался в бердский «Кристалл», где также поиграл в молодёжной команде. У меня был двусторонний контракт, а на тот момент «Кристалл» являлся фарм-клубом «Адмирала». Там я тоже провёл какое-то время, но так и не провёл за клуб ни одной игры. А потом уехал в «Номад»», — сказал Петухов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Егором Петуховым читайте на «Чемпионате» сегодня, 31 июля.
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