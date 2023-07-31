«Кричу судье: «Да вот же шайба!» А он едет и не видит гола!» Яркое интервью с Петуховым

Московское «Динамо» завершило предсезонный сбор в Нижегородской области, где команда Алексея Кудашова впервые предстала в обновлённом виде. Одним из новичков столичной команды стал участник двух чемпионатов мира в составе сборной Казахстана 29-летний нападающий Егор Петухов, для которого прошлая регулярка стала лучшей в карьере.

В минувшем сезоне экс-форвард «Барыса» за один регулярный чемпионат забил больше голов (17), чем за четыре предыдущих (16). В том числе Петухов стал автором одной из самых красивых шайб сезона КХЛ, когда в Уфе сумел забить в стиле лакросс, принеся победу «Барысу» в гостевом матче с «Салаватом Юлаевым».

Однако после перехода в московский клуб Егор готов к тому, что здесь его будут использовать как игрока нижних троек нападения. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» новичок «Динамо» поделился ощущениями от перехода в стан бело-голубых, эмоционально и очень ярко рассказал о памятном голе в ворота «Салавата», а также подвёл итог своим выступлениям за сборную Казахстана, за которую больше уже не сыграет.

«В три года я стал талисманом команды, а в Казахстан перешёл без агента»

– Егор, расскажите, как и почему, родившись в Барнауле, вы в принципе решили заниматься хоккеем?

– Родители с братом отдали меня в хоккей. Этим видом спорта занимался мой брат, поэтому привели и меня. С двух с половиной лет я начал кататься на коньках, а в три года стал талисманом хоккейного клуба «Мотор». Тогда ещё не было маскотов, и если поискать фотографии, то можно найти, как я маленький выкатываюсь на лёд перед играми.

Сначала поиграл в детской школе «Мотора», затем перебрался в школу хабаровского «Амура». Потом — молодёжка в Барнауле, в 15 лет начал играть в Первой лиге. Затем перебрался в бердский «Кристалл», где также поиграл в молодёжной команде. У меня был двусторонний контракт, а на тот момент «Кристалл» являлся фарм-клубом «Адмирала». Там я тоже был какое-то время, но так и не провёл за клуб ни одной игры. А потом уехал в «Номад».

– Это интересная история. В последнем сезоне в Бердске вы были капитаном команды и отметились отличной статистикой, набрав 51 очко в 52 матчах регулярки. Неужели не нашлось ни одного варианта в России?

– Даже не знаю, как и сказать (улыбается). Может, они и были. Но вы же понимаете, что в хоккее есть ещё и работа агентов, которая должна помогать хоккеистам. И в то время мне её не хватило.

– До вас довели информацию только о предложении из «Номада»?

– Туда я вообще сам уже перешёл.

– Без агентской помощи?

– Да. Конечно, сейчас у меня уже другой агент, с тем давно не работаю. А в Казахстане я провёл замечательные годы своей жизни.

«Хочу сказать спасибо Скабелке, который дал мне шанс проявить себя в КХЛ»

– И начали выступать за национальную команду Казахстана. Как возникла идея с получением гражданства?

– Федерация хоккея Казахстана предложила такой вариант, с которым я согласился.

– На тот момент мечты о сборной России уже не существовало? Хотя бы об игре за вторую команду страны.

– Ну я же видел свою карьеру и те предложения, которые мне поступают (улыбается). И как выступают другие ребята на высшем уровне.

Егор Петухов в «Барысе» Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

– После «Номада» был «Барыс», где до прошлого года вы демонстрировали удивительную стабильность. В каждом из четырёх первых сезонов забивали по четыре гола, и тут вдруг невероятный прорыв – 17 шайб.

– (Смеётся.) Да, хорошо знаю эту статистику, так всё и было. Когда только зашёл в КХЛ, и здесь я хочу поблагодарить Андрея Владимировича Скабелку за то, что он вытащил меня из «Номада» и дал мне шанс показать себя и проявить на уровне КХЛ, у нас с ним сразу состоялся разговор. Он рассказал, что хочет видеть от меня на льду, каким он видит меня игроком и как собирается использовать. Мы поговорили и хорошо поняли друг друга. И, в принципе, дальше я выполнял всё, что он хотел и требовал.

«Легионеры в топ-6 в КХЛ играют в удовольствие, а не бегают и разбиваются»

– А что так радикально изменилось в прошлом сезоне?

– Грубо говоря, вот так сложились обстоятельства. Сами понимаете, когда ты играешь в четвёртом звене, то выполняешь определённые функции на льду.

– В основном это сдерживание и игра в меньшинстве.

– Да, и при этом ты не можешь рисковать, а стараешься действовать от простоты. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу: там кто-то выбыл из иностранцев, меня подняли к легионерам во второе звено, а у них совсем другой хоккей. Те легионеры – которые сюда приезжают в первые два звена – они играют больше в пас, на прокатах. Играют в хоккей в удовольствие, а не бегают и разбиваются. И вот одну игру с ними сыграли – забил, вторую – снова забил. И как-то всё так пошло легко и просто. А дальше уже и с моими привычными партнёрами получалось.

– Кто был лучшим легионером «Барыса» за время вашего пребывания в клубе? За кем больше всего смотрели в тренировочном процессе?

– Не могу выделить одного игрока. Но мне нравилось, как катается и бросается Рома Старченко.

– Тот ещё легионер для «Барыса»…

– Не легионер, но если в целом говорить про «Барыс», то выделю Романа. Если же говорить конкретно об иностранцах, то мне нравился Кормье. Большой, сильный, мощный, прекрасно действующий на вбрасываниях. Также отмечу Корбана Найта.

Егор Петухов празднует шайбу в составе «Барыса» Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

– Акцент на центрфорвардах делали?

– Да нет, это я просто так перечисляю. Ещё мне нравился Андре Петерссон, какой бы он хрустальный ни был, но из восьми бросков забивал семь.

– Забавно, что вы сами назвали его «хрустальным», ведь именно так его характеризуют многие журналисты и болельщики. В команде замечали, насколько мнительно он относится к своему здоровью?

– А это у них просто такой менталитет. Если у нас ты понимаешь, что, получив микротравму и уделяя ей много внимания, можешь вылететь из состава, то там психология совсем другая. Но Пэт мне нравился как игрок.

Ещё из иностранцев мне очень нравился защитник Охтамаа. Классный игрок. А по своему отношению к хоккею запомнился Кевин Даллман (улыбается).

– На расслабоне перед матчами?

– Вообще без напряга. Ему было на всё фиолетово (смеётся).

«Кричу судье: «Да вот же шайба!» А он не видит»

– Один из главных хайлайтов всего предыдущего сезона КХЛ – ваш победный лакросс в ворота «Салавата Юлаева». Как вообще решился на такой трюк в выездном матче при счёте 0:0 в конце второго периода?

– (Смеётся.) Да на тренировках много раз это делал. Выполняем какое-то упражнение, и, бывало, проскакивало, что получалось сделать лакросс. И в той ситуации в Уфе тоже получилось.

– По-моему, даже арбитр за воротами не сразу поверил, что это гол. Вы были единственными, кто сразу увидел, куда залетела шайба.

– Расскажу, как всё было. На видео не видно, но изначально арбитр располагался не за воротами, а находился у борта на лицевой. Это уже потом он подъехал ко мне. Я забил гол и смотрю на судью, а он смотрит на игроков и ищет шайбу.

Начинает подъезжать всё ближе к воротам и не видит гола. Я кричу ему: «Да вот она!» Он ещё ближе приезжает — и всё равно не видит. Я опять ему кричу: «Да вот же она!» И только тут он увидел и зажёг взятие ворот. А я всё думал, что же он не свистит.

– Его подвело, что шайба застряла в сетке под планкой.

– Да. Понятно же, что если шайба залетела в ворота, то должна упасть на лёд. Он её там и искал, а она застряла под перекладиной, и он не увидел.

– Молодой нападающий «Динамо» Егор Римашевский рассказывал о своём умении исполнять лакроссы. Устроите с ним челлендж?

– Да хорош, ну какие челленджи (смеётся).

– На данный момент какой самый памятный момент в вашей карьере – лакросс в ворота Уфы или всё-таки гол в ворота сборной Канады на чемпионате мира?

– Вот обе эти шайбы действительно самые памятные. Они первыми приходят на ум. В матче с Канадой ещё ведь и в первой смене удалось отличиться.

«У каждого человека, кого коснулась история в Казахстане, психика пошатнулось»

– Переходя как раз к теме национальной команды. В конце декабря прошлого года в Казахстане началась известная история относительно российских игроков, получавших гражданство страны. Первым под удар угодил Дмитрий Шевченко, но ведь и вас это задело. Как отнеслись внутри команды к этой истории?

– Конечно, обсуждали данную тему. Уже не вспомню, кто именно и что конкретно говорил об этом, но, разумеется, было неприятно.

– Она повлияла на атмосферу в раздевалке и на результаты «Барыса»?

– Я не думаю, что всё это влияло на атмосферу в раздевалке, если брать именно большой командный коллектив. Но всё равно каждый человек, кого это коснулось, думал о происходящем, и психика пошатнулась. Это неприятно. Тебе нужно выходить на лёд и думать об игре, а я помню, как всё было в Новосибирске у Димы Шевченко. Мы проснулись утром, видим новость и спрашиваем его, что происходит. А он сам не знает. Начинает обзванивать всех, а никто ничего не говорит.

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– Я правильно понимаю, что дальше с вашей стороны последовал отказ от участия в последнем чемпионате мира, и таким образом история с вашим выступлением за сборную Казахстана на этом закрыта?

– Ага.

– Насколько довольны данным периодом в хоккейной карьере?

– В голове остались самые лучшие и позитивные воспоминания. У нас в сборной всегда был хороший коллектив. Хороший тренерский штаб, отличный персонал. Всё, что было вокруг, всё было хорошо. И даже нет такого плохого момента, о котором можно было вспомнить.

«В «Динамо» совсем другой уровень и совсем другие задачи. Конечно, это ответственность»

– В межсезонье вы впервые за очень долгое время сменили команду и перебрались в московское «Динамо». Какие ощущения от перехода?

– Нравятся клубная система и хоккей, в который играет московское «Динамо». Нравится тренерский штаб. Нравится то, что клуб может бороться за самые высокие места.

– И даже Скабелка есть в тренерском штабе!

– (Смеётся.) Мы с Алексеем ещё в Казахстане пересекались. По-моему, я уже находился в «Барысе», когда он играл за «Номад».

– Ощущаете ли дополнительную ответственность после перехода в такой клуб?

– Конечно, ощущаю. Здесь уже совсем другой уровень и другие задачи.

– Как удалось так стремительно влиться в коллектив?

– Я не так часто заходил в новую раздевалку, потому что редко менял команды. Но у меня нет проблем с адаптацией к новому коллективу, потому что я не прям высокого о себе мнения.

– Слышал, что уже иностранцев учишь новым словам. Того же Джордана Уила.

– (Смеётся.) Да, пусть тоже получает паспорт. Главное, чтобы прошёл тест.

«Сборы получились абсолютно адекватными. Не как раньше, когда, если не вырвало, значит, плохая тренировка»

– Как оцените своё физическое состояние в конце предсезонного сбора?

– Сборы получились абсолютно адекватными и прошли очень хорошо. Я не заметил каких-то сверхнагрузок, как это происходило когда-то раньше, когда, если не вырвало, значит, тренировка была плохой. Не скажу, что было легко. Конечно, было тяжело, но в меру.

– Судя по тренировкам, вы пока стабильно наигрываетесь в одной тройке с Кудрявцевым и Ильенко. Уже можно говорить о единой «химии» в вашем сочетании?

– Сказать, что мы прям уже нашли «химию», это будет слишком громко. Обсуждаем определённые моменты, и пока всё нравится. Но дальше — больше. Мы провели вместе ещё не так много времени.

Егор Петухов готовится к сезону в составе «Динамо» Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

– Но вы же понимаете, что это третья-четвёртая тройка нападения, и от вас не будут ждать града голов? Для вас не будет проблемой снова решать на льду не те задачи, что в последнем сезоне за «Барыс»?

– Вообще не проблема. Главное, чтобы всё шло на пользу команде и в её копилку.

– Вы переходили в «Динамо» в самом начале межсезонья, когда в составе ещё не было Гусева, Ожиганова и многих других. Насколько довольны таким усилением команды?

– Конечно, они усилили команду. Это кубковые бойцы, которые много поиграли в КХЛ и много чего выиграли. Это очень здорово, что такие хоккеисты пополнили состав «Динамо».