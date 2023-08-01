Губерниев — о легионерах в КХЛ: деньги для них не имеют значения, они просто любят Россию

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал желание легионеров в КХЛ получить гражданство РФ. В конце апреля 2023 года защитник московского «Динамо» Бреннан Менелл заявил, что хочет получить российское гражданство. Накануне о таком же желании заявил канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли.
«Тут одно из двух: либо они искренне любят Россию и не могут представить себя без нашей замечательной страны, либо они просто любят русские деньги, временами бешеные, и русские налоги. Нужно каждому из них задавать вопрос: «Старичок, что конкретно ты любишь? Что так движет тобой, патриот ты наш?».
И они все скажут без всякого сомнения: «Я люблю Родину, Русь!». «Я скажу: «Не надо рая, дайте Родину мою!», – ответят они словами Сергея Есенина. Я не сомневаюсь в бескорыстии этих замечательных людей. Деньги для них не имеют никакого значения, они просто любят Россию. Чему нам нужно у таких прекрасных людей поучиться», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
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