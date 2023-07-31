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Канадский защитник ХК «Амур» Кэмерон Ли планирует получить российское гражданство

Канадский защитник ХК «Амур» Кэмерон Ли планирует получить российское гражданство
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Канадский защитник «Амура» Кэмерон Ли хочет в ближайшее время оформить российское гражданство.

«Я намерен получить российское гражданство в самое ближайшее время. Уже обсудил вместе со своим агентом и клубом дальнейшие шаги, как именно ускорить процесс. Можно сказать, задался целью сделать это как можно скорее.

Это личное решение или попросил «Амур», чтобы в будущем снизить нагрузку лимита? Вообще, это наше общее решение, но инициатива исходила от меня. Мне нравится в России, нравится в Хабаровске, меня полностью устраивают условия, которые созданы в «Амуре» для хоккеистов, поэтому я бы хотел стать частью страны. Ну и частью своего клуба, разумеется.

Спрашивал совета у Менелла, который уже получил гражданство? Да, я говорил с ним недавно, мы дружим несколько лет. Он рассказал все детали этого процесса. Не думаю, что у меня должны быть какие‑то проблемы.

Обсуждал ли с семьёй? Естественно, обсуждал. Мои родители всегда и во всём поддерживают меня и доверяют моим решениям, так что они не были против», — приводит слова Ли «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Ли сыграл 53 матча, в которых набрал 20 (7+13) результативных баллов.

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