«Зачем что-то менять?» Кудашов — о назначении Ротенберга главным тренером «России 25»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал об утверждении Романа Ротенберга главным тренером «России 25». В апреле тренерский совет ФХР утвердил назначение главного тренера СКА единогласно.

«Как я оказался в тренерском совете ФХР? Меня избрали в него года два назад. Это орган, который принимает решение о назначении тренеров. Включается в обсуждение, когда идёт подготовка к турнирам. Когда идёт подбор игроков. Потом следует анализ результатов. Всегда проходил вживую кроме последнего раза. До и после Олимпиады. Сначала мы объясняли, почему взяли тех или иных игроков, как в лучшие советские времена. И после Олимпиады тоже полностью отчитывались за проделанную работу.

Как проходило обсуждение, когда тренерский совет утверждал Романа Ротенберга главным тренером «России 25»? По телефону. Каждый мог высказать свое мнение. Почему высказался за? Потому что я понимал, что много людей в сборной будет из СКА. Зачем что-то менять?

Только Ротенбергу нужны были эти матчи? Так вопрос не стоял. Я знал, что будет за турнир и кто туда поедет. Пусть едет штаб, который этих игроков знает. Я так считаю», – цитирует Кудашова Sport24.

Напомним, сборная «Россия 25» провела серию матчей со сборной Беларуси. Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7), ещё одно — в первой встрече в Минске (2:3).