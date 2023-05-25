Ротенберг — о матчах с Беларусью: cамый сложный турнир, а я прошёл много ЧМ, ОИ

Главный тренер «России 25» Роман Ротенберг рассказал о майском турне со сборной Беларуси.

«Отличная, тяжёлая серия, много перелётов. Опираясь на свой опыт, а я прошёл много чемпионатов мира, Олимпийские игры, самым сложным был этот турнир. Потому что много перелётов, мало времени на восстановление, было тяжело держать команду так, чтобы ребята не уставали, пришлось давать максимальные эмоции игрокам.

Всегда были нужны положительные эмоции, чтобы они могли выходить и играть, потому что у соперника состав постоянно менялся, вводили новых и свежих ребят постоянно. У нас такой возможности не было. Те, кто у нас приехал, настоящие патриоты своей страны России. Они отдали всё, что у них осталось в концовке сезона, эти ребята герои. Заключительный матч был тяжелейшим. Огромная благодарность сборной Беларуси, сильный соперник, эти матчи вывели наших ребят на новый уровень. В следующем сезоне все они будут играть сильнее.

Огромная благодарность всем клубам, которые делегировали своих хоккеистов – «Локомотиву», «Нефтехимику», тульской «Академии Михайлова», «Адмиралу» и всем остальным, кто дал ребят. Важно было завершить это турне победой, мы отдали всё, что у нас имелось. Эта серия даёт огромный положительный опыт всем ребятам. Всегда приятно завершить сезон победой, завоеванным кубком, это мечта каждого хоккеиста и тренера. Важно выиграть последнюю игру сезона, что у нас получилось. Благодарен команде, штабу, болельщикам и всем, кто нас поддерживал в этой Суперсерии с белорусами. За этим будущее, это даёт нам возможность развиваться, работать, вся страна говорит о сборной. Это замечательно, когда все ребята, которые были в сборной по ходу этой серии, вся Россия говорит о них. Они настоящие герои. Повторюсь, ещё раз благодарен ребятам, тренерскому штабу, докторам, техническому персоналу, потому что проделана огромная работа», — сказал Ротенберг.

Подопечные Романа Ротенберга одержали победу в шести из восьми встреч с командой Дмитрия Квартальнова. Одно поражение состоялось в Астане на турнире Qazaqstan Hockey Open (4:7) и во встрече накануне (2:3).