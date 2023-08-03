Ротенберг включён в список кандидатов в сборную России как старший тренер
Поделиться
Главный тренер СКА Роман Ротенберг вошёл в список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2023/2024. В документе, опубликованном министерством спорта РФ, специалист значится как старший тренер.
Стоит отметить, что возглавлявший сборную России с сентября 2021 года Алексей Жамнов в списке кандидатов отсутствует. Его контракт с Федерацией хоккея России закончился 30 июня 2023 года. В список кандидатов в мужскую сборную России входят 34 специалиста.
Ранее Ротенберг был награжден орденом Почёта указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.
Комментарии
- 3 августа 2023
-
18:20
-
18:06
-
18:00
-
17:53
-
17:48
-
17:35
-
17:26
-
17:16
-
17:05
-
16:48
-
16:39
-
16:28
-
16:14
-
16:07
-
15:50
-
15:40
-
15:17
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:39
-
13:20
-
12:55
-
12:45
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:50
-
10:20
-
09:50
-
09:20
-
08:55
Партнерский контент