Ротенберг включён в список кандидатов в сборную России как старший тренер

Главный тренер СКА Роман Ротенберг вошёл в список кандидатов в сборную России по хоккею на сезон-2023/2024. В документе, опубликованном министерством спорта РФ, специалист значится как старший тренер.

Стоит отметить, что возглавлявший сборную России с сентября 2021 года Алексей Жамнов в списке кандидатов отсутствует. Его контракт с Федерацией хоккея России закончился 30 июня 2023 года. В список кандидатов в мужскую сборную России входят 34 специалиста.

Ранее Ротенберг был награжден орденом Почёта указом президента РФ Владимира Путина в феврале 2023 года за обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине.