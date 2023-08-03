«У меня был психологический кризис». Демченко — об отрезке в своей карьере

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко прокомментировал отрезок своей карьеры в 2019–2021 годах.

«Стала ли шоком для организма и психики нагрузка в 69 матчей в прошлом сезоне? Нет, в принципе. Я по молодёжке много играл, в школе бывало, что и по два матча за день. Так что вспомнил молодость.

Было ли внутреннее желание доказать скептикам, которые списали со счетов? Нет смысла кому-то что-то доказывать. Ведь всегда есть недовольные люди.

Если вспоминать отрезок в 2019–2021 годах: обмен из родного Челябинска, пребывание в Магнитогорске, отъезд в Америку, возвращение в Омск в роли запасного вратаря, что это было? Возможно, это был психологический кризис, который надо было перетерпеть и переработать. В принципе, получилось. Думаю, одной из причин стала большая перестройка в «Тракторе», какая-то паника была, постоянно вратарей меняли. Вроде говорили, что я буду первым номером, а потом началась тасовка. Может, это роль сыграло, но и с себя, конечно, ответственности не снимаю», — цитирует Демченко официальный сайт КХЛ.

Демченко провёл в регулярном чемпионате КХЛ 55 матчей и одержал 30 побед с 92,8% отражённых бросков. В плей-офф на счету 29-летнего голкипера 9 побед в 14 матчах с 93,3% отражённых бросков.