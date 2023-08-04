Нападающий «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде на турнире в Сочи

Нападающий «Авангарда» Рид Буше присоединился к команде на турнире в Сочи, сообщила пресс-служба омской команды. Сегодня, 4 августа, в 19:30 мск «Авангард» проведёт свой первый матч с хозяевами «Sochi Open».

Права на видео принадлежат ХК «Авангард». Посмотреть видео можно на официальном телеграм-канале клуба.

Ранее главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец заявлял, что ждёт американского форварда к старту турнира в Сочи. Другой легионер Корбан Найт, по слухам, может не вернуться в омский клуб.

Буше стал самым результативным игроком команды в Кубке Гагарина в минувшем сезоне, в 14 матчах забросив девять шайб и отдав шесть передач, набрав в общей сложности 15 очков. Найт вошёл в тройку лучших бомбардиров «Авангарда» в плей-офф, набрав 10 (5+5) результативных баллов.