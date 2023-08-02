Главный тренер «Авангарда» Кравец: вопрос по Найту лучше задать генменеджеру

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец в преддверии турнира в Сочи рассказал о подготовке команды и о ситуации с нападающим омичей Корбаном Найтом.
«Я участвовал в самом первом сочинском турнире — тогда ещё был туман и лёд не очень. Турнир становится всё лучше, сильнее. Рады, что болельщики будут ходить. Для нас этот турнир – проверка. Ребятам нужно узнать себя, потому что у нас 70-80% новичков. Посмотрим молодёжь. Задача – создать хорошую команду, которая уже будет играть в регулярном чемпионате.
Очень приятно, что так много претендентов на Кубок. Мы постараемся создавать им конкуренцию. Задача на данном этапе – создать команду. Поражения и победы сейчас не важны, важно, чтобы ребята узнали себя, поняли, что они могут сделать для города и команды. Задачи будем ставить самые высокие, цель – Кубок Гагарина.
Приедем в хорошем составе. Все ребята, которые есть, приедут. Буше прилетает 3 августа, вопрос по Найту лучше задать генменеджеру. Все основные игроки и молодёжь едут: это пять троек, 8-9 защитников и три вратаря», — передаёт слова Кравца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 августа 2023
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