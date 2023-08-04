«Спартак» представил предсезонную форму, посвящённую болельщикам команды

«Спартак» представил новую форму на предсезонные матчи клуба. Как говорится в пресс-службе клуба, форма посвящена болельщикам клуба и изображает традиционный жест пальцами, изображающий ромб.
«Предсезонную форму в этом году мы посвящаем вам, любимые болельщики! Основным элементом дизайна стал главный спартаковский жест», — говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.
Фото: телеграм-канал «Спартака»
Фото: телеграм-канал «Спартака»
Красно-белые в межсезонье проведут четыре товарищеских матча: с «Витязем» (4 августа), с московским «Динамо» (6 августа), с «Амуром» (12 августа) и «Северсталью» (16 августа). Также «Спартак» примет участие в предсезонном турнире Кубок мэра Москвы, который пройдёт с 24 по 27 августа.
Регулярный сезон-2023/2024 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» откроет домашним матчем с «Куньлунь Ред Стар» 2 сентября.
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