Михайлов — об усилении московских клубов КХЛ: пока вся эта селекция — только на бумаге

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил селекцию московских клубов КХЛ в текущее межсезонье и согласился, что конкуренция среди этих клубов повысится в следующем сезоне.
«И «Спартак», и особенно «Динамо» этим летом укрепились. Конкуренция в Москве становится выше. Это для всех в плюс, включая ЦСКА. Гусев, Ожиганов, Пыленков — это только некоторые имена игроков, которых «Динамо» удалось пригласить. Повторюсь, и для Москвы, и для всей КХЛ хорошо, что бело-голубые так укрепляются. ЦСКА нужны сильные соперники, тем более по дерби. В то же время нужно понимать, что пока вся эта селекция — только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена ещё должны сыграть. Многое зависит от главного тренера Алексея Кудашова. Он уже не первый год в «Динамо», ему по силам провести свой главный сезон.
«Спартак» вмешается за титул чемпиона Москвы? Мы давно ждём от красно-белых именно этого. Первый раунд плей-офф — это не уровень «Спартака». Кстати, «Спартак» летом тоже усилился, появились имена в атаке. И тут опять много зависит от тренера. Тренер вообще профессия рисковая. Но Жамнов — совсем не новичок, у него есть опыт работы главным, в том числе на Олимпиаде в Пекине, где сборная стала второй. Знаю, что Алексей очень хочет проявить себя в новой роли. И состав у «Спартака» приличный, наверное, сильнее, чем в те годы, когда Жамнов работал там менеджером. Пожелаю ему удачи. Но верю прежде всего в ЦСКА», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.
Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА завершили регулярынй чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Западной конференции и стали обладателями Кубка Гагарина. Московское «Динамо» по итогам регулярки стало пятым на Западе и уступило «Торпедо» в первом раунде плей-офф. «Спартак» не сумел пробиться в плей-офф, завершив регулярку на девятом месте Западной конференции.
- 2 августа 2023
-
14:15
-
13:50
-
13:29
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:05
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:05
-
10:40
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:20
-
08:50
-
08:35
-
08:15
-
08:10
-
07:50
- 1 августа 2023
-
23:44
-
23:32
-
23:16
-
23:00
-
22:49
-
22:19
-
22:10
-
22:00
-
21:48
-
21:33
-
21:24
-
21:00
-
20:46