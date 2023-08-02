Михайлов — об усилении московских клубов КХЛ: пока вся эта селекция — только на бумаге

Член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов оценил селекцию московских клубов КХЛ в текущее межсезонье и согласился, что конкуренция среди этих клубов повысится в следующем сезоне.

«И «Спартак», и особенно «Динамо» этим летом укрепились. Конкуренция в Москве становится выше. Это для всех в плюс, включая ЦСКА. Гусев, Ожиганов, Пыленков — это только некоторые имена игроков, которых «Динамо» удалось пригласить. Повторюсь, и для Москвы, и для всей КХЛ хорошо, что бело-голубые так укрепляются. ЦСКА нужны сильные соперники, тем более по дерби. В то же время нужно понимать, что пока вся эта селекция — только на бумаге. Посмотрим, что будет на льду, имена ещё должны сыграть. Многое зависит от главного тренера Алексея Кудашова. Он уже не первый год в «Динамо», ему по силам провести свой главный сезон.

«Спартак» вмешается за титул чемпиона Москвы? Мы давно ждём от красно-белых именно этого. Первый раунд плей-офф — это не уровень «Спартака». Кстати, «Спартак» летом тоже усилился, появились имена в атаке. И тут опять много зависит от тренера. Тренер вообще профессия рисковая. Но Жамнов — совсем не новичок, у него есть опыт работы главным, в том числе на Олимпиаде в Пекине, где сборная стала второй. Знаю, что Алексей очень хочет проявить себя в новой роли. И состав у «Спартака» приличный, наверное, сильнее, чем в те годы, когда Жамнов работал там менеджером. Пожелаю ему удачи. Но верю прежде всего в ЦСКА», — цитирует Михайлова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в прошлом сезоне ЦСКА завершили регулярынй чемпионат КХЛ на втором месте в таблице Западной конференции и стали обладателями Кубка Гагарина. Московское «Динамо» по итогам регулярки стало пятым на Западе и уступило «Торпедо» в первом раунде плей-офф. «Спартак» не сумел пробиться в плей-офф, завершив регулярку на девятом месте Западной конференции.