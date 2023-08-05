Сборная США уверенно обыграла Финляндию и завоевала бронзу Кубка Глинки/Гретцки
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В Тренчине (Словакия) на стадионе имени Павола Демитры закончился матч за третье место на Кубке Глинки/Гретцки, в котором сборная США сыграла с командой Финляндии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).
Кубок Глинки/Гретцки. За 3-е место
05 августа 2023, суббота. 18:00 МСК
США U18
Окончен
5 : 2
Финляндия U18
1:0 Суонсон (Питнер) – 00:13 (5x5) 2:0 Фелисио (Коннелли, Зеллерс) – 01:58 (5x4) 3:0 Коннелли – 09:31 (5x5) 3:1 Руохонен – 24:24 (5x4) 3:2 Вестеринен (Суониеми, Хемминг) – 27:05 (5x5) 4:2 Стефанек (Монтейро) – 38:07 (5x4) 5:2 Парк (Зеллерс, Бейлс) – 48:11 (5x4)
На 13-й секунде матча Мак Суонсон с передачи Тори Питнера вывел сборную США вперёд. На второй минуте Уильям Фелисио, реализовав численное большинство, удвоил преимущество американцев. На 10-й минуте Тревор Коннелли забросил третью шайбу в ворота сборной Финляндии. На 25-й минуте Хейкки Руохонен отыграл один гол. На 28-й минуте Роопе Вестеринен сократил отставание до минимума. На 39-й минуте Чейз Стефанек с передачи Джей Джей Монтейро забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Эйдан Парк поставил точку в матче.
Комментарии
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