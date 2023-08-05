Сборная США уверенно обыграла Финляндию и завоевала бронзу Кубка Глинки/Гретцки

В Тренчине (Словакия) на стадионе имени Павола Демитры закончился матч за третье место на Кубке Глинки/Гретцки, в котором сборная США сыграла с командой Финляндии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 5:2 (3:0, 1:2, 1:0).

На 13-й секунде матча Мак Суонсон с передачи Тори Питнера вывел сборную США вперёд. На второй минуте Уильям Фелисио, реализовав численное большинство, удвоил преимущество американцев. На 10-й минуте Тревор Коннелли забросил третью шайбу в ворота сборной Финляндии. На 25-й минуте Хейкки Руохонен отыграл один гол. На 28-й минуте Роопе Вестеринен сократил отставание до минимума. На 39-й минуте Чейз Стефанек с передачи Джей Джей Монтейро забросил четвёртую шайбу. На 49-й минуте Эйдан Парк поставил точку в матче.